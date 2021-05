Tato organizace stojí za prestižními závody Mezinárodního mistrovství České republiky, na podzim tradičně pořádá Setkání mistrů, kam jezdí všechny tuzemské hvězdy tohoto sportu.

Uspořádat autokrosový závod není vůbec laciná záležitost. „Netajím se s tím, rozpočet na jeden závod je mezi šesti až sedmi sty tisíci,“ uvedl.

Vzhledem k tomu, že penzum práce kolem uspořádání takové akce je obrovské, jen počet pořadatelů je kolem stovky, je nesmysl stavět rozpočet na nulu. Autokros v Humpolci si musí vydělat. „To nejsou peníze pro nás. Ze zisku ze závodů zvelebujeme areál. Teď jsme postavili novou halu,“ vysvětlil předseda klubu.

To, že se do pořádání autokrosového závodu bez diváků nikdo nepohrne, má ještě jeden důvod. A i ten souvisí s diváky kolem tratě. „Naši partneři by nám příště nic nedali. Potřebují, aby jejich reklamu kolem trati viděli lidé. Bylo by mi hloupé je na takový závod zvát a ještě hloupější je pak žádat o peníze,“ zmínil se Josef Špaček.

Kdyby autokrosová sezona začala podle původního rozpisu, měli by v Humpolci v tuto chvíli za sebou už závod seriálu Mezinárodního mistrovství republiky. Omezení pro pořádání sportovních akcí ho ale odsunulo na poslední víkend v srpnu.

To může být problém, protože kalendář závodů je teď hodně zhuštěný. „Jezdit se bude prakticky každý víkend a kolem našeho termínu jsou čtyři nejvýznamnější závody. Uvidíme, co to udělá s jezdci. Buď budou unavení a některé z nich u nás neuvidíme, nebo to zafunguje opačně. Třeba ti zahraniční se mezi závody nebudou vracet domů a přihlásí se i k nám,“ nastínil dva možné scénáře. Který je pravděpodobnější, si odhadnout nedovolil: „V tuto chvíli je to jako mince. Panna nebo orel.“