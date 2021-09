Atleti z Vysočiny se v Alpách prosadili. V běhu do vrchu vybojovali stříbro

Již dvacáté mistrovství světa v běhu do vrchu veteránů proběhlo minulý týden v rakouském Telfesu. V konkurenci více než šesti stovek závodníků z celého světa byli vidět i běžci z Vysočiny. V soutěži týmů získali havlíčkobrodští závodníci Jiří Brychta, Jiří Marek společně s Jindřichem Králem z Moravské Třebové stříbrnou medaili.

Stříbrný tým z MS běhu do vrchu veteránů v kategorii do 45 let. Zleva Jiří Brychta, Jindřich Král, Jiří Marek. | Foto: archiv Jiřího Brychty

Závodníci do 55 let vybíhali přímo z centra městečka Telfes a čekala na ně 11,5 km dlouhá trať, na které museli zvládnout převýšení 1 150 výškových metrů. Muži nad 55 let a ženy startovali z mezistanice lanovky a čekala je trasa v délce 7,4km s převýšením 774 metrů. Cíl pro všechny byl u konečné stanice lanovky Kreuzjoch ve výšce 2109 metrů nad mořem. Českou republiku reprezentovalo celkem jedenatřicet závodníků, z toho čtyři borci z Vysočiny: Jiří Brychta a Jiří Marek z Havlíčkova Brodu a novoměstští Václav Ožana s Jiřím Žákem. Největšího úspěchu dosáhla trojice Jiří Brychta, Jiří Marek, Jindřich Král, kteří vybojovali stříbrnou medaili v soutěži týmů M45. Úspěšné závodníky čeká ještě kontinentální šampionát. Osmnáctého září poběží do vrchu v italském Valtramontinu.