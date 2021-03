Markéta Davidová ztratila na vítězku před zítřejším stíhacím závodem osmatřicet sekund.

Manko mohlo být menší, ale desátou ránu poslala Davidová mimo a musela na trestné kolo. „Poslední ránu nedává jenom blbec, jak vždy říkával trenér Jindra Šikola. No, jsem blbec,“ zhodnotila s úsměvem svůj výkon mistryně světa z Pokljuky. „Vím, kam ta rána šla. Byla to moje chyba, bylo to zbytečné,“ dodala.

Při opouštění střelnice proto přišel „tradiční rituál“. „Sprostě jsem si zanadávala, a pak už musí člověk jet. Ať je tam na tom terči, co je,“ prozradila Davidová.

Na trestné kolo musela i vítězka Eckhofová, která ale předvedla lepší běh. „Abych pravdu řekla, být s jednou špatnou ránou takhle vzadu, z toho moc nadšená nejsem,“ netajila česká jednička. „Pořád se tady pereme s materiálem, a to se na výsledcích odráží. Pořád nevím, co s tím.“

Běžecky parádní závod naopak odvedla sedmnáctá Lucie Charvátová. Po kolapsu ve čtvrteční štafetě zajela svůj nejlepší letošní výsledek. I když její vynikající běh opět trochu devalvovala dvě trestná kola. „Po štafetě mi to nestřílelo ani v pátek na tréninku, takže jedna plus jedna beru,“ oddechovala v cíli rodačka z Hradce Králové.

Do třicítky se dostala i Jessica Jislová, která minula jednou ve stoje, dvě chyby srazily Evu Puskarčíkovou na devětačtyřicátou příčku.

Čeští muži v sobotu propadli. Do bodované čtyřicítky se prosadil pouze Michal Krčmář (39.). Jakub Štvrtecký byl 45., Ondřej Moravec 47. Do nedělní stíhačky nepostoupili osmdesátý Adam Václavík ani 88. Milan Žemlička.