Žďár nad Sázavou - Fantastický, úžasný, nejlepší – takový byl rok 2007 podle žďárské rychlobruslařky Martiny Sáblíkové.

Rychlobruslařská mistryně světa a Evropy Martina Sáblíková zakončila veleúspěšný rok v netradičních podmínkách – na mistrovství republiky na Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Nevím, jakým slovem bych ho vystihla nejlíp,“ říká světová šampionka, mistryně Evropy a vítězka Světového poháru na dlouhých tratích.

Všechny tyto soutěže Sáblíková v roce 2007 dokázala ovládnout.

Který okamžik byl nejkrásnější?

V Salt Lake City na mistrovství světa.

Co se vám odtud vybaví nejvíce?

Závod s Pechsteinovou. Pouštím si ho pořád dokola. Viděla jsem ho snad padesátkrát.

Tolik se vám líbí? Vždyť už ho musíte znát zpaměti.

Ráda si ty chvíle připomínám. A taky s trenérem sledujeme techniku.

A kdy vám bylo letos nejhůř?

Na podzim v Kanadě, když jsem upadla na rameno a zlomila si kost. Bála jsem se, že pro mě sezona končí.

Neskončila. Ale pak jste upadla ještě jednou, že?

Ano, nedávno na soustředění v Collalbu. Při pádu jsem se vyhýbala lavičce, jenže jsem narazila na zmrazky kolem dráhy. Roztrhla jsem si kombinézu a s prominutím taky zadek.

Kdo vás letos nejvíc naštval?

Což o to, já se umím naštvat skoro denně. Například ve Žďáru nemůžeme být pravidelně na stadionu. Pořád nás někdo vyhazuje, prý tam nesmíme trénovat s druhým klubem. V zahraničí se nás na dráhu srovná sto a tady je nás na asfaltové dráze dvacet a nejde to.

Změnil vás rok 2007?

Doufám, že ne. Snad jsem jen opatrnější. Dávám si bacha, aby se mi něco nestalo. (Kouč Petr Novák: No, já nevím, já žádnou změnu nepozoruju.)

Zmoudřela jste tedy?

No, to né. Zase tak bych si nefandila.

Dovolíte si koupit věci, na které byste předtím ani nepomyslela?

Možná letos před Vánoci. Chtěla jsem udělat radost lidem a bylo mi tak nějak jedno, jestli za to dám 10, nebo 20 tisíc.

Víte, kolik jste si za sezonu vydělala?

To ví hlavně kouč. Já to mám někde napsané. (Novák: Po zdanění asi 650 tisíc korun.)

Vaše sportovní sny pro rok 2008?

Vítězství na mistrovství světa na jednotlivých tratích je na prvním místě, pak Světový pohár a nakonec čtyřboj na Evropě.

Pojďme ještě dál, do roku 2010. Když vyhrajete olympiádu, váš život se ještě o kousek změní. Dokážete si to představit?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Až se to stane, tak to bude. Pro mě je cílem tu olympijskou medaili získat.

Jakoukoliv?

Zatím jakoukoliv. Na zlato pak bude ještě dost času, ne? (směje se).