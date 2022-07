Jubilant

Klasik českého kresleného humoru oslavil začátkem července úctyhodné půlkulatiny. Podle občanky je mu 75 let. Ale vůbec byste to do něj neřekli. Na světě by se našlo jen málo činorodějších a zaneprázdněnějších lidí. Jiří Slíva kreslí, maluje, ilustruje, hraje na kytaru a zpívá, skládá písničky, píše básničky, pořádá výstavy… Na jeden život je toho až moc. Stáří, které jistě není pro sraby, zvládá s neodolatelným úsměvem. Aneb, jak se praví v jeho nedávno vydané knížce aforismů: „Člověče, zbláznil jste se, s tak velkým charismatem do tramvaje?“

Velký cestovatelský speciál

Pokračuje náš velký letní cestovatelský seriál. V průběhu celých prázdnin můžete na stránkách magazínu Víkend hledat tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky. Tentokrát vám ukážeme nejkrásnější i nejbláznivější mosty a lávky na světě. Nebáli byste se po nich projít?

Seriál o mláďatech

V magazínu Víkend také představujeme přírůstky jednotlivých českých a moravských zoo. Tentokrát vám ukážeme mláďata v zoo v Liberci a v Táboře.