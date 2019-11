„Každý řidič má odpovědnost nejen vůči sobě, ale také k ostatním účastníkům silničního provozu, a proto za nepříznivých podmínek by měl v zimních měsících vyjíždět pouze na zimních pneumatikách,“ uvedl vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Jan Kostečka s tím, že zimní pneumatika má při nízkých teplotách rozdílné vlastnosti než pneumatika letní. Při teplotách 4 °C a nižších má zimní pneumatika lepší přilnavost k vozovce ve srovnání s letní pneumatikou.

U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kilogramů musí být zimní pneumatiky umístěny na všech kolech a hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí být nejméně čtyři milimetry. Automobily s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu musí být nejméně šest milimetrů.

Vysočinští policisté se budou v nadcházejícím období věnovat kontrolám užití zimních pneumatik v rámci běžného výkonu služby. „Při silničních kontrolách se v zimním období zaměříme především na komunikace, kde by mohly letní pneumatiky ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po zkušenostech z předešlých let a ze statistiky dopravních nehod víme, kde řidiči s nevyhovující zimní výbavou častěji havarovali, případně úplně zablokovali provoz,“ dodal Kostečka.

U nehod, při kterých by měly chybějící zimní pneumatiky přímý vliv na jejich vznik nebo průběh, musí policisté k této skutečnosti přihlédnout. Do protokolu o dopravní nehodě se proto zapisuje také informace o použitých pneumatikách na zúčastněných vozidlech, přičemž protokol pak bude předán České kanceláři pojistitelů. „Policisté mohou řidičům, kteří nebudou respektovat nařízení o použití zimních pneumatik, uložit v příkazním řízení pokutu ve výši až dva tisíce korun. Pokud by řidič jízdou na nevhodných pneumatikách ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu, mohou policisté zakázat řidiči další jízdu,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Doplnila rovněž, že dopravní značka Zimní výbava zůstává v platnosti a obce mají stále možnost umístit tyto značky na svém území. Na místech, kde bude umístěna tato dopravní značka, musí řidiči k jízdě v období od 1. listopadu do 31. března užít k jízdě vozidlo výhradně se zimními pneumatikami.