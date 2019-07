Dolní Čepí – Od Nedvědice směrem k Ujčovu na Bystřicku po silnici II/387 v sobotu 29. června projížděla jednapadesátiletá šoférka s osobním vozidlem Renault Twingo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Při projíždění levotočivou zatáčkou v křižovatce s místní komunikací na obec Dolní Čepí řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy, najela na pravou krajnici a následně vpravo do silničního příkopu, kde přední části vozidla narazila do betonové skruže. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky, která poté vyhledala sama ošetření a dostavila se do nemocnice v Novém Městě,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že ke zranění jiných osob při kolizi nedošlo. Na autě vznikla hmotná škoda ve výši asi deset tisíc korun.