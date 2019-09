Žďársko vede také v počtu lehkých a těžkých zranění. „Policisté v Kraji Vysočina od začátku letošního roku do konce srpna vyšetřovali celkem 104 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté. Účastníky dopravních nehod byli v 77 případech cyklisté – muži a ve zbývajících případech ženy - cyklistky. Z celkového počtu dopravních nehod s účastí cyklistů jich 66 cyklisté zavinili. Tři cyklisté při letošních dopravních nehodách zemřeli, sedm jich utrpělo těžké zranění a 83 cyklistů bylo zraněno lehce. Pouze 11 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. V patnácti případech policisté zjistili, že cyklista byl při nehodě pod vlivem alkoholu,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehody cyklistů pod vlivem alkoholu se žďárskému okresu naštěstí vyhnuly, v této kategorii vede s počtem pěti případů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Na Žďársku ale zase policisté zaevidovali za uvedené období tři těžká zranění a devětadvacet lehkých.

Právě kvůli častým nehodám cyklistů, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu, připravují policisté na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí. „Zaměří se na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ nechala se slyšet Dana Čírtková s tím, že na jízdním kole nebo motokole vyjíždí stále vyšší počet cyklistů a ti často zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení.

„Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je proto vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let. Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je totiž právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání v 85 procentech případů úrazů hlavy a 88 procentech případů úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník. V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí,“ dodala Dana Čírtková.