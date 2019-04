Starý Telečkov – Přes dvacet tisíc korun škody a zranění řidiče si vyžádala havárie vozidla v obci Starý Telečkov.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„V pátek 19. dubna jel po osmé hodině ráno pětadvacetiletý řidič automobilu Škoda Octavia v obci Starý Telečkov ve směru od Bohdalova. Při průjezdu táhlou zatáčkou v klesání dostal smyk, přejel do protisměru a poté vyjel mimo komunikaci, kde s vozidlem najel do oplocení pozemku a následně narazil do vzrostlého stromu,“ popsala průběh nehody policejní mluvčí Jana Kroutilová.