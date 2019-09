Aktuálně, tedy v 10 hodin dopoledne, je bez proudu řada nemovitostí v Koutech, Chlumu, Okříškách, Číhalíně, Radošově, Červené Lhotě a Horním újezdu. Technici jsou v terénu a pracují na odstranění problémů. Hlavní sílu větru ovšem očekávají až v pondělí odpoledne, kdy zřejmě budou mít nejvíc výjezdů. Souvisí to i se suchem a kůrovcovou kalamitou, slabé stromy jsou náchylnější k pádům na elektrické dráty.

Hasiči zaznamenávají výjezdy k popadaným stromům zhruba od sedmé hodiny ráno. Například v půl deváté ráno kvůli tomu zasahovali v Moravských Budějovicích v ulici 1. máje.

Od sedmé hodiny ranní do desáté hodiny dopolední zasahovali hasiči na Vysočině u více než padesáti události v souvislosti s počasím.

„Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. V několika případech hasiči upevňovali nebo zabezpečovali utržené střešní krytiny na domech. Nejvíce událostí zatím řešili hasiči na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Všechny události, u kterých hasiči na Vysočině v souvislosti počasím zasahovali, se obešly bez zranění osob," informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Stromy na kolejích

Kvůli popadaným stromům navíc na několika místech na Vysočině nejezdí vlaky. Provoz je přerušen na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, konkrétně v úseku Jihlava město – Kostelec u Jihlavy, a na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov, konkrétně v úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem. V obou případech tam vlaky nahradily autobusy. Na Jihlavsku by měli provoz na železnici obnovit v 13.40, na Žďársku o hodinu dříve. Obnovit provoz se podařilo již v úseku Bransouze – Jihlava, na trati Brno - Jihlava.

Silný vítr výrazně poznamenal železniční dopravu na Vysočině i v pondělí. Pocítili to především cestující rychlíků mezi Brnem a Českými Budějovicemi. Jeden z těchto rychlíku dokonce vůbec nevyjel.

Popadané stromy zastavily dopravu u Bransouz směrem z Jihlavy do Brna. Zde se před obědem podařilo provoz obnovit. Vedle toho však stála i trať směrem z Jihlavy do Českých Budějovic. A to kvůli překážkám na kolejích v okolí Kostelce nad Jihlavou. Místo vlaků by na tomto úseku až do 13,40 hodin měly jezdit autobusy.

Popadané stromy a větve zastavily také trať mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. A to mezi stanicemi Lípa a Herálec. Podobná situace byla také na Pelhřimovsku mezi Pacovem a Novou Cerekví. Tam nejezdily vlaky dopoledne více než dvě hodiny.