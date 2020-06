Popadané stromy i rozvodněné řeky a potůčky zaměstnávaly hasičské zásahové jednotky. U Krásného se v sobotu večer rozlila řeka Svratka natolik, že zaplavila pole, louky, mostky a silnice.

V průběhu nedělního odpoledne dosáhla druhého povodňového stupně řeka Sázava ve Žďáru nad Sázavou a v Sázavě. V pět hodin odpoledne žďárskou měřící stanicí protékalo 169 centimetrů. Do třetího stupně tak chyblělo pouze jedenáct centimetrů. Voda v řece však začínala kulminovat.

V Novém Městě na Moravě měli hasiči plné ruce práce v neděli. Zasahovali hlavně ve Žďárské ulici, kde se ucpaly kanály a voda neměla volný odtok. Voda, která tekla z polí pod kopcem Šibenice, ničila také zahrádky u rodinných domů.

Rekordní srážky

Tolik vody, jako napršelo v neděli, meteorolog z Nového Města na Moravě Oldřich Pojezný nepamatuje. „Za těch dvaadvacet let, co se hydrometeorologií zabývám, je to největší srážka,“ potvrdil Oldřich Pojezný.

„Během čtyř hodin spadlo 65,8 milimetrů. Když jsem srovnával pozorování dalších stanic na Vysočině, tak to bylo nejvíce,“ dodal.

Odčerpávat vodu ze sklepů museli hasiči i v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. „Přišla blesková povodeň, byli jsme povoláni k čerpání na nejvíce zasažených místech,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves u Nového Města na Moravě Libor Zdražil.

Počet výjezdů vysočinských hasičů v souvislosti s počasím překročil v neděli tři desítky. „Nejčastěji hasiči odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. V několika případech odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu,“ sdělila mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Nejvíce řádil živel na Žďársku. „V obci Počítky voda zatopila sklepy hned několika domů. V současné době je situace na místě stabilizovaná,“ řekla Musilová s tím, že v Počítkách už voda postupně opadá a hasiči dokončují odčerpávání zatopených sklepů.

V sobotu měli hasiči nejvíce práce na Žďársku a východě Třebíčska, na Náměšťsku. „Před devátou hodinou večer museli hasiči v Jinošově na Třebíčsku kvůli nebezpečně nakloněným stromům nad domy evakuovat jedenáct lidí. Stromy budou odstraněny v průběhu nedělního dopoledne,“ sdělila Musilová.

Čtvrt hodiny po osmé večer dosáhla v Borovnici řeka Svratka třetího stupně povodňové aktivity. Druhého povodňového stupně dosáhla řeka v noci na neděli v Dalečíně.

Kvůli čerpání vody vyjížděli i na Havlíčkobrodsku. V Jihlavě odstraňovali spadlý strom v Antonínově Dole.

Na velmi silné bouřky upozorňují meteorologové i v neděli. Varování platí od desáté hodiny dopolední. Místy může napršet až osmdesát milimetrů. Očekává se vzestup hladin řek a bouřky může doprovázet i krupobití.