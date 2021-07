Vysočinu totiž už ve čtvrtek večer zasáhly bouřky doprovázené silným větrem a deštěm, někde bylo i krupobití. „V souvislosti s počasím zasahovali hasiči na Vysočině u více než 200 událostí,“ uvedla mluvčí Petra Musilová a pokračovala: „Nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu.“

V několika případech bylo potřeba čerpat vodu ze zatopených sklepů domů. „Nejvážnější situace byla na Havlíčkobrodsku, kde museli hasiči zasahovat u více než 120 událostí,“ informovala mluvčí s tím, že popadané stromy bylo za pomoci motorových pil potřeba odstranit například ve Wolkerově, Dobsovského nebo Lipnické ulici. Do nemocnice pak v noci přišel muž, na kterého spadl strom. Jeho zranění bylo středně vážné.

Silné větve urostlých líp v havlíčkobrodkém parku Budoucnosturost pak bouřka lámala jako sirky. Kus stromu spadl například do areálu dětského hřiště za budovou AZ Centra na Rubešově náměstí. Hřiště je v současné době zavřené a vstupovat do areálu se nesmí.

Bouřka poznamenala také skautský tábor v Libici nad Doubravou, hasiči tam před desátou hodinou večerní evakuovali čtyřicet dětí. Všechny se do budovy místní školy dostaly v pořádku a bez zranění.

Zdroj: Martina Slavíková ze skupiny E.ON

Policie informovala o případu, kdy kolem půl osmé večer spadl strom na jedoucí auto. Stalo se tak u osady Svatá Anna na Brodsku a i když se nikdo nezranil, škoda je 455 tisíc korun. Na brodském sídlišti Pražská pak padlo hned několik stromů na zaparkovaná vozidla. V Zahradnického, Reynkově, Nuselské nebo Břevnické ulici pak bylo potřeba upevnit poškozené střechy domů.

Na několika místech nejezdily v pátek dopoledne vlaky, důvodem byly stromy v kolejišti nebo poškozené trakční vedení.Hasiči pak celé dopoledne odklízeli stromy, které spadly na silnice.

Problémy jsou také s dodávkami elektrické energie. „V důsledku silných nočních bouřek evidujeme více než 20 poruch na vedení vysokého napětí a přibližně 8 000 domácností bez dodávek elektrické energie,“ sdělila v pátek ráno mluvčí skupiny e.on Martina Slavíková ohledně distribučního území eg.d. Většina, zhruba 4 850 domácností, je přitom z Vysočiny. „Nejvíce škod bouřky způsobily na Pelhřimovsku, Humpolecku a Jihlavsku,“ dodala Slavíková a ujistila, že technici pracují na opravách, tisíce domácností se jim podařilo připojit již během noci.

Skupina ČEZ ráno hlásila devět poruch na vedení vysokého napětí na Vysočině a to na Havlíčkobrodsku a Svitavsku. „Poruchové čety jsou v terénu od včerejšího večera. Pracovali přes noc. Prioritou je obnovit dodávky elektřiny všude, kde je to možné. Navýšili jsme počty pracovníků jak v terénu, tak na dispečinku i call centru. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, máme na řadě míst poškozené izolátory, přetrhané vodiče,“ popsala mluvčí Šárka Lapáčková Beránková.