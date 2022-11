Policisté přijali oznámení o zmizelém muži ve středu kolem osmnácté hodiny. „Z oznámení vyplývalo, že muž odešel odpoledne z místa svého bydliště na procházku do lesa, ale nevrátil se zpět domů a nepodal o sobě svým blízkým žádnou zprávu. Rodina se o něho obávala a začala ho sama hledat,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že když se příbuzným seniora najít nepodařilo, obrátili se na policii. Ta kromě množství policistů a dobrovolníků do akce nasadila i psovody se psy. „Pátrání bylo bohužel neúspěšné a v noci bylo přerušeno. Při pátrání se hrálo o čas, a to zejména kvůli klimatickým podmínkám, kdy ve vyšších polohách Žďárska byly noční teploty velice nízké. To seniora bezprostředně ohrožovalo na jeho životě a zdraví,“ popsala boj o každou minutu.