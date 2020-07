Tragická dopravní nehoda se stala v pátek v noci u Osové Bítýšky. „V pátek 24. července hodinu před půlnocí jsme na integrovaném operačním středisku přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na Žďársku. Z oznámení vyplývalo, že vozidlo nezjištěného typu havarovalo do stromu a doutná,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Smrtelná nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Policisté na místě našli vozidlo Škoda Octavia nabourané do stromu. Řidič byl zaklíněný za volantem a bez známek života. „Ve vozidle cestoval sám. Řidič projížděl po silnici II/390 od Osové Bitýšky směrem ke křižovatce se silnicí II/602. Z dosud nezjištěných příčin, zřejmě vlivem vyšší rychlosti, nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde nejdříve narazil do betonového sloupku, dopravního značení a poté do dvou vzrostlých stromů,“ pokračovala Čírtková.