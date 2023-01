Srážka svou aut a kamionu u Velké Bíteše: pro zraněnou řidičku letěl vrtulník

Hrozivě vypadající hromadná nehoda se stala 17. ledna před druhou hodinou odpoledne u Velké Bíteše. Nejprve zde boural řidič Chrysleru, který narazil do Nissanu před sebou. „Nissan byl po střetu odmrštěn do protisměru, kde se střetl s nákladní soupravou. Při nehodě došlo ke zranění řidičky z osobního vozidla Nissan, kterou transportovala letecká záchranná služba do nemocnice v Brně,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nehoda kamionu a osobních aut u Velké Bíteš. | Foto: Se svolením Policie ČR