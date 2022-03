Santini ožil, lidé se vydali za osobnostmi žďárského kláštera, podívejte se

Po nárazu vjela Škodovka do silničního příkopu, kde narazila do stromu. Při dopravní nehodě utrpěli zranění oba řidiči a spolujedoucí ze Škodovky. Zraněného devětapadesátiletého řidiče Škody odvezla záchranka letecky do brněnské nemocnice, žena byla převezena do nemocnice v Třebíč. Řidiče vozidla VW ošetřili zdravotníci na místě.

"Dechovou zkouškou u něho policisté požití alkoholu vyloučili, u druhého řidiče nebylo možné dechovou zkoušku provést vzhledem k jeho zranění. Místo nehody policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Na vozidlech vznikla předběžně vyčíslená škoda osmdesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří," doplnila mluvčí.