Silný vítr zasáhl Vysočinu v neděli odpoledne. Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padaly na komunikace a bránily tak plynulému provozu.

Nejčastěji hasiči zasahovali u spadených stromů. | Foto: HZS Kraje Vysočina

Celkem zasahovali jednotky u téměř dvou set událostí. Popadané stromy na komunikacích zapříčinily i řadu dopravních nehod. „V neděli před půl pátou odpoledne narazila řidička s vozidlem do padlého stromu na komunikaci u Jindřichova na Žďársku. Po půlnoci narazila dvě osobní vozidla do padlého stromu na komunikaci u Chotěboře. A v pondělí ráno řešili hasiči náraz vozidla do padlého stromu u Studence na Třebíčsku. Všechny nehody se obešly bez zranění, " informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.