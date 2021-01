Silnice 36034 u Bystřice nad Pernštejnem mezi obcemi Rozsochy a Lísek je neprůjezdná. Zpříčilo se tam nákladní auto převážející dřevní kulatinu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Žádné opatření neděláme, protože zřejmě je to komunikace nižší třídy. Při vyjíždění na komunikaci zablokovalo nákladní vozidlo komunikaci,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Na místě aktuálně probíhá vyprošťování. Silnice by měla být zablokovaná do 11.20 hodin.