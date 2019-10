„Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali ve čtvrtek 17. října krátce před půl jedenáctou hodinou v noci oznámení o dopravní nehodě, která se stala ve Velkém Meziříčí. Třicetiletý řidič s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Passat projížděl po místní komunikaci po ulici Čermákova, a jel ve směru od ulice Mírová směrem k ulici K Novému nádraží,“ začala popisovat případ policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Řidič s vozidlem nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíždění mírnou levotočivou zatáčkou v klesání nezvládl řízení a vyjel s vozidlem vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonových obrubníků chodníku. Poté s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do kovového sloupu veřejného osvětlení a dále do kovového sloupku svislé dopravní značky. Následně s vozidlem najel zpět na komunikaci, kde přejel do protisměru a poté vyjel vlevo mimo pozemní komunikaci, kde s vozidlem zastavil. Při nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle a dalším majetku v celkové výši 60 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí.

Přivolaní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku. Její výsledek byl pozitivní, hlídka nezodpovědnému řidiči naměřila 1,32 promile alkoholu v dechu. „Pozitivní výsledky měly také opakované dechové zkoušky - 1,32 promile alkoholu a 1,20 promile alkoholu v dechu. Řidič se poté podrobil lékařskému vyšetření, které bylo spojené s odběrem krve. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Při dopravní nehodě se nikdo nezranil. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hrožení pod vlivem návykové látky,“ informovala Dana Čírtková.