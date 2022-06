Řidič narazil na Žďársku autem do stromu, policie hledá svědky nehody

Řidič s autem narazil do stromu. Policie hledá svědky a chce zjistit, jak to bylo. „Policie prověřuje okolnosti vážné dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek u obce Lísek na Ždársku. V lokalitě Skalského rybníka havaroval řidič vozidla Ford, automobil narazil do stromu. Při nehodě se jedna osoba zranila těžce a dvě utrpěly lehká zranění,“ popsala případ policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Nehoda u obce Lísek. | Foto: Policie ČR