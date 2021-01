„Dvaadvacetiletý řidič vozidla Renault nepřizpůsobil rychlost jízdy a při průjezdu zatáčkou dostal smyk,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Řidič vozidla po smyku přejel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím vozidlem Ford. „Ke zranění osob, které by si vyžádalo lékařské ošetření a transport do nemocnice nedošlo,“ doplnila Rázlová.

Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. „Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku kolem dvou set tisíc korun,“ uzavřela Rázlová.