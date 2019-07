„Je strašné, že se všechno odehrálo během deseti minut, po nichž bouře rychle odezněla. Nemohli jsme tomu uvěřit,“ svěřila se Deníku dcera obětí Zdeňka Stopová.

S manželi prožívali na místě řádění živlu i jejich osmačtyřicetiletý syn, který leží se zraněním v tamní nemocnici a jejich osmnáctiletý vnuk. Oba za nimi do Řecka přijeli na motorkách.

„Má zlomená žebra a další zranění. Synovec ho měl vyhrabávat z písku, aby mohl dýchat. Museli prožít něco hrozného,“ pokračuje ve vyprávění dcera Zdeňka a dodává, že se bratr o smrti jejich rodičů dozvěděl až v nemocnici.

„Přišli prakticky o všechno. Synovci se v tom zmatku podařilo najít babičky telefon a zavolat s ním pomoc. Kdyby ho neměl, tak nevím, ani bychom se nic nedozvěděli,“ míní Zdeňka Stopová.

Co přesně se na místě stalo zatím není úplně jasné. Přesné informace zatím nemá ani rodina. Živel doprovázený kroupami totiž udeřil obrovskou silou uprostřed noci, když oba manželé spali uvnitř auta. Když ho vítr, který dosahoval rychlosti 130 kilometrů v hodině převrátil, rozpadl se a jeho trosky se rozlétly po okolí. Mnoho věcí se tak změnilo ve smrtelné projektily. Antonín zemřel na místě, jeho žena po převozu do nemocnice.

Po bouři se poloostrov ponořil do chaosu, při němž kromě manželů z Vysočiny zemřelo dalších pět lidí, zraněno bylo na sto lidí a další byli pohřešováni. Škody jdou do milionů korun. Na polosotrově nefunguje elektřina.

Všichni, kdo manželé z Vysočina znali na ně mohou zavzpomínat při mši, která se uskuteční v sobotu 13. června v kapli na návsi v Rohozné na Jihlavsku.

„Rodiče do Rohozné spoustu let jezdili, protože tu mají chatu, měli to tu strašně rádi,“ svěřila se dcera Zdeňka reportérovi Deníku přímo před kaplí v pátek odpoledne. Mše by měla začít v pět hodin odpoledne.

Manželé si obytný automobil koupili před několika lety a jejich hlavní destinací se stalo právě Řecko.

„Vždycky v létě vyrazili na několik týdnů. I tentokrát byli na cestě asi měsíc. To, co se stalo je hrozné o to víc, protože se už měli vracet domů,“ líčila dcera s tím, že s nimi naposledy mluvila několik hodin před tragédii a všechno bylo v pořádku. Ke kempování si tentokrát vybrali místo poblíž pláže asi půl kilometru od obce Sozopoli. Podobně daleko měli i k prvním apartmánů. Bylo to místo mimo kemp.

„Je divné, že si vybrali takové místo, protože většinou byli v kempu. Možná to bylo právě kvůli tomu, že se chtěli vracet domů,“ míní dcera.

Před důchodem oba manželé podnikali. Antonín měl školící firmu, Jana podnikala v textilu. Radovali se z velké rodiny a důchod si užívali cestováním. Bohužel ze středy na čtvrtek se ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě.