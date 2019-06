Nové Město na Moravě – Ani zdravotnické zařízení v Novém Městě na Moravě nebylo ušetřeno řádění živlů. Práce na odklízení napáchaných škod jsou příčinou dnešního uzavření některých ambulancí.

„Kvůli blátu, které do areálu za velmi krátkou dobu steklo z pole nad nemocnicí, bude minimálně do deseti hodin uzavřena ambulance závodního lékaře a infekční ambulance. V infekční ambulanci a ambulanci závodního lékaře začneme ordinovat až to situace dovolí. Bláto, které znečistilo ambulance a čekárny, úklidová firma odstraňuje od pěti hodin ráno. Jedna část už je v pořádku. Myslíme, že by to mohlo být uklizené okolo desáté hodiny. Objednané pacienty jsme obvolali, situaci chápou,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková.