Ke srážce čtyř osobních aut na křižovatce u Bystřice nad Pernštejnem došlo ve čtvrtek 10. srpna odpoledne. Při nehodě se zranili tři lidé, škoda se vyšplhala na částku vyšší než půl milionu korun.

K nehodě čtyř aut došlo na křižovatce na silnici první třídy u Bystřice nad Pernštejnem. Foto: poskytla PČR

K nehodě došlo v katastru Bystřice nad Pernštejnem na silnici první třídy číslo 19. Vůz Volkswagen jel směrem k obci Rovné a narazil do vozu Suzuki, který jel před ním. „Řidička Suzuki zpomalovala kvůli dopravní situace před ní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Po nárazu přejel řidič s vozem Volkswagen do levého jízdního pruhu, kde se srazil s dalším osobním autem, které odbočovalo k Domanínku. „Poté se Volkswagen dostal do protisměru a srazil se s projíždějícím vozidlem Škoda Karoq. To po střetu skončilo převrácené na bok v příkopu,“ komentovala mluvčí.

Při nehodě se zranili tři lidé. U řidičů provedli policisté dechové zkoušky, při kterých požití alkoholu vyloučili. „Na vozidlech vznikla předběžně vyčíslená škoda přes 500 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří,“ dodala Lébrová.