Dobronín – Popálená pětiletá holčička z Dobronína na Jihlavsku je doma z nemocnice.

Dva byty byly výbuchem a následným zásahem hasičů poničeny. Nájemníci přišli prakticky o veškeré vybavení a majetek. Zůstalo jim jen to, co měli na sobě. | Foto: Deník/Roman Martínek

Zatímco malou pacientku lékaři po několika dnech hospitalizace propustili, její babička, která vnučku před plameny chránila vlastním tělem, je stále v kritickém stavu.

„Zdravotní stav holčičky se natolik zlepšil, že ji bylo možné propustit do domácího léčení. Zdravotní stav babičky ale i nadále zůstává bohužel velmi vážný," sdělila Deníku mluvčí brněnské nemocnice Anna Mrázová.

Holčička a její jednašedesátiletá babička utrpěly popáleniny na třiceti a šedesáti procentech těla po výbuchu propanbutanové lahve a následném požáru domu se čtyřmi byty poblíž vlakového nádraží 24. října. V době výbuchu byla dívka u babičky na návštěvě a vařily si oběd. Od větších popálenin vnučku žena zachránila tím, že ji hodila sousedům z okna prvního patra. Těm se podařilo dívku bezpečně chytit ze zhruba sedmimetrové výšky.

Všichni obyvatelé domu museli být evakuováni. Dva byty byly výbuchem a následným zásahem hasičů poničeny. Nájemníci přišli prakticky o veškeré vybavení a majetek. Zůstalo jim jen to, co měli na sobě. Jejich osud nenechal chladnými spoustu jiných lidí, kteří se jim rozhodli pomoci a nabízejí jim nejrůznější vybavení do bytu, ale i peníze. Proto se vedení obce Dobronín rozhodlo vyhlásit veřejnou sbírku a založili bankovní účet u České spořitelny. Na účet mohou lidé posílat peníze od minulého úterý.

„Na účtu se během jediného týdne sešlo devět tisíc korun," informoval včera odpoledne starosta obce Ivan Sehnal. Lidé mohou finančně přispívat i do pokladničky přímo na obecním úřadu.

V bytě, kde k výbuchu došlo, byla poničena okna a příčky. Spodní byt byl po zásahu hasičů kompletně vyplaven vodou. Majitelem domu jsou České dráhy. Vedení společnosti se rozhodlo, že dům opraví. Opravená už jsou například okna, dveře i poškozená příčka. Podle statika je budova v pořádku. Do domu se již nastěhovali nájemníci dvou bytů.

„V nejbližší době dojde po detailní prohlídce nejpoškozenějšího bytu k vyčíslení celkové škody. V první fázi jsme zajišťovali zapojení elektřiny a vysoušení vlhkého zdiva po zásahu hasičů. Stále se ještě suší zdi pod bytem, kde došlo k výbuchu, v bytě se již topí, zkrátí se výrazně doba vysoušení," popsala pro Deník aktuální situaci mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Opravám přeje i počasí. V nejbližších dnech by se měly teploty vyšplhat až na devatenáct stupňů.

„Tento týden proběhne ve spodním poničeném bytě revize elektřiny, po které můžeme plánovat opravu omítek. Práce ještě odhadujeme na čtrnáct dní," dodala Šubová.

Příčiny výbuchu stále prověřují policisté i hasiči. Pravděpodobnou příčinou je výbuch plynu z propanbutanové lahve. Zatím ale není jasné, zda šlo o technickou závadu či neopatrnou manipulaci.