Policisté hledají řidiče, který odjel od nehody

Mostiště – Po neznámém řidiči, který ujel od nehody, pátrají policisté. "V sobotu před třetí hodinou v noci jel Mostišti ve směru na Velké Meziříčí. Po projetí pravotočivé zatáčky a najetí na rovný úsek přejel s autem do protisměru a následně vyjel mimo komunikaci na travnatou plochu. Tam se vůz dostal do smyku a narazil do zaparkovaného osobního vozidla Fiat Ulysse," popsala událost policistka Jana Kroutilová. Fiat byl nárazem odmrštěn na kovové oplocení domu, o které se zastavil. Od nehody řidič ujel.

Ilustrační foto | Foto: VLP

Policisté provedli vyšetřování, místo srážky ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Škodu na vozidle Fiat vyčíslili na přibližně dvacet tisíc korun. „Další škoda vznikla poškozením kovového oplocení," připomněla Jana Kroutilová. Dopravní nehodu policisté dále vyšetřují a po neznámém řidiči pátrají. „Žádáme občany, kteří by mohli poskytnout informace směřující ke zjištění totožnosti neznámého řidiče nebo jeho vozidla, aby se přihlásili na tísňové lince 158," vyzvala svědky policistka Jana Kroutilová.

Autor: Jiří Marek