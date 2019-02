Vysočina – Policisté na Vysočině loni vyhlásili celkem 814 pátrání, což bylo o jednašedesát méně než o rok dříve. Našli celkem 615 osob.

Psovodi při pátrání, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Velkou část z hledaných pak tvořili nezletilí. „Pátrání se týkalo 290 dětí s nařízenou ústavní výchovou, ve 128 případech se jednalo o pohřešovanou osobu a na 86 osob byl vydán soudem příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ přiblížila mluvčí policie Dana Čírtková.



Policisté přitom rozlišují, jestli se jedná o osoby hledané, pohřešované nebo osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu. Pohřešované osoby mohou být v ohrožení života a zdraví a po vypátrání se osoba sama rozhoduje, jestli může policie sdělit oznamovateli místo současného pobytu nebo nikoliv. Zvláštní skupinou jsou pak pohřešované děti.



Hledané osoby bývají často odsouzení pachatelé, kteří unikají před nástupem do vězení. Tím se ale dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a to může být potrestáno až třemi roky za mřížemi. Hledané osoby jsou mimo jiné také lidé, kteří uprchnou z ústavního léčení nebo osoby s nakažlivou chorobou.

Aktuálně policisté na Vysočině pátrají po 169 osobách. Mezi nimi jsou také lidé, po kterých se pátrá již několik let. Například po Pavlu Vorlickém bylo pátrání vyhlášeno v dubnu 2005. „Byl na něj soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost,“ podotkla mluvčí. Od ledna 2007 se prozatím neúspěšně pátrá po pohřešované Marii Pajerové z Lipničky nad Sázavou.



Vedle osob policisté pátrali také po pětadevadesáti motorových vozidlech a rovná padesátka se jich podařila nalézt. Ze sto deseti odcizených registračních značkách jich našli dvaadvacet.