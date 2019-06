Velká Losenice – Do několika stromů stihl při nehodě, ke které došlo v sobotu 22. června před třetí hodinou odpoledne u Velké Losenice, narazit dvaapadesátiletý šofér fabie.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

„Řidič vozidla Škoda Fabia projížděl po silnici ve směru od obce Velká Losenice. Při průjezdu zatáčky vyjel nejprve do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Po nárazu byl automobil odhozen ještě na další strom. Při nehodě se řidič zranil a zdravotnickou záchrannou službou byl převezen do Nemocnice Nové Město na Moravě,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že šofér nadýchal 0,38 promile alkoholu. Opakovaná zkouška podle mluvčí vykázala ještě vyšší hodnotu.