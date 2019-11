Nyklovice - Dvě zraněné osoby si vyžádala havárie osobního automobilu Škoda Fabia, ke které došlo v sobotu 16. listopadu na silnici mezi Olešnicí a Nyklovicemi. Auto řídil osmnáctiletý šofér.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Po projetí zatáčky přejel řidič do protisměru, dostal smyk, který nezvládl, vyjel mimo komunikaci a poté se vozidlo přetočilo na střechu. Automobil poškodil směrový sloupek. Při nehodě se zranil řidič a jeho o rok starší spolujedoucí. Řidič byl zdravotnickou záchrannou službou transportován letecky do brněnské nemocnice. Zraněná žena byla převezena na ošetření do nemocnice v Novém Městě,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.