Ke zranění, které by si vyžádalo zásah zdravotnické záchranné služby, při nehodě nedošlo. Policisté ale u řidiče provedli dechovou zkoušku. „Její naměřená hodnota činila 1,82 promile alkoholu. Také opakovaná měření byla pozitivní,“ pokračovala Stanislava Rázlová.

„Devětačtyřicetiletý řidič jel vozidlem Ford po silnici druhé třídy ve směru od Nového Města na Moravě, přičemž při průjezdu zatáčkou vyjel mimo komunikaci, kde narazil do kamenné zdi,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.