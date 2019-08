Žďársko – Osmatřicetiletý muž, který se před jízdou posilnil alkoholem, nezvládl řízení a havaroval. Při nehodě, která se stala ve středu 7. srpna krátce před půl desátou večer mezi Budčí a Novým Veselím na Žďársku, byl zraněn řidič i oba spolujezdci.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Osmatřicetiletý řidič s osobním vozidlem značky VW Passat projížděl po silnici II/353 ve směru od obce Budeč k obci Nové Veselí. Při projíždění levotočivou zatáčkou na mokrém povrchu komunikace nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem vyjel mimo komunikaci vpravo do travnatého silničního příkopu. Zde přední částí vozidla narazil do směrových sloupků, spodní částí vozidla narazil do betonového mostku a pravou částí vozidla narazil do vzrostlého listnatého stromu, od kterého se odrazil zpět na komunikaci,“ popsala dopravní nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.