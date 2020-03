Ve čtvrtek 19. března krátce před jedenadvacátou hodinou řidič náklaďáku nezvládl prudkou zatáčku mezi Osovou Bítýškou a Vlkovem a sjel i s přívěsem do příkopu. O případu v neděli informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Skála

„Třiadvacetiletý řidič s jízdní soupravou tvořenou nákladním vozidlem a přívěsem při projíždění táhlé levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a dostal smyk, který nezvládl. Poté přejel na pravý okraj komunikace a následně do pravého silničního příkopu, kde poškodil směrový sloupek a strom. Následně přejel s jízdní soupravou přes komunikaci do protisměru, kde přívěsem narazil do dvou listnatých stromů a směrového sloupku,“ uvedla Čírtková.