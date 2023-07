Ke dvěma kuriózním nehodám vyjížděli o víkendu policisté ve Žďáře nad Sázavou. V zahrádkářské kolonii nejprve bourala třiasedmdesátiletá opilá řidička, narazila do auta, plotu i sloupu. Stejným autem jel po pár hodinách opilý muž, který při couvání nabral jiné auto.

Dvě nehody opilců s totožným vozem řešili policisté v zahrádkářské kolonii ve Žďáře nad Sázavou. Foto: poskytla PČR

K první nehodě vyjížděli policisté do zahrádkářské kolonie ve Žďáře v sobotu 1. července po čtvrté hodině odpoledne. „Třiasedmdesátiletá řidička jela s osobním vozidlem Škoda Roomster v zahrádkářské kolonii a nejprve narazila do zaparkovaného vozidla Kia. Následně žena při otáčení narazila do sloupu elektrického vedení a ještě do plotu vedoucího kolem vodní plochy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Při nehodě se nikdo nezranil, seniorka však byla značně opilá. „Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku, a ta ukázala 1,30 promile alkoholu. Policisté ženě zadrželi řidičský průkaz,“ komentovala mluvčí.

Synagoga ve Velkém Meziříčí už patří městu. V budoucnu poslouží kultuře

Před šestou hodinou večerní policisté do lokality vyjížděli znovu. Tentokrát stejné auto řídil jednapadesátiletý opilý muž, který při couvání naboural další auto. „I u tohoto řidiče ukázala dechová zkouška 2,30 promile alkoholu. Policisté také zjistili, že jednapadesátiletý řidič usedl za volant vozidla v době, kdy měl zákaz řízení motorových vozidel,“ doplnila mluvčí.

Při obou nehodách vznikla celková škoda přibližně 200 tisíc korun.