Humpolec – Dálnici D1 u Humpolce v pondělí před druhou hodinou odpoledne zastavila vážná nehoda motorkáře. Ten i přes rychlou pomoc svým zraněním v nemocnici podlehl. Řidič dostal na mokré silnici smyk a narazil do dopravního značení. Nehoda se stala na 89,5 kilometru ve směru na Brno.

Motorkář v Pionýrské ulici narazil do sloupu. Skončil v nemocnici | Foto: Deník / Attila Racek

„Jednalo se o osmačtyřicetiletého řidiče, cizího státního příslušníka, který jel po dálnici na motocyklu Honda. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost a při přejíždění z levého jízdního pruhu do pravého dostal na mokrém povrchu smyk,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková. Řidič se s motorkou převrátil na levý bok, narazil do travnaté meze a následně do dopravního značení.