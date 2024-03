Zdravotníci i policisté vyjížděli ve středu brzy ráno k dopravní nehodě na Žďársku. Muž tam vrazil autem do dopravní značky i do stromu v lese.

Nehoda na silnici mezi obcemi Rokytno a Kuklík. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala na silnici mezi obcemi Rokytno a Kuklík. Osmatřicetiletý řidič tam jel po čtvrté hodině ranní v autě značky Peugeot. „Při průjezdu zatáčkou se plně nevěnoval řízení, zřejmě na okamžik usnul. Přejel s vozidlem do protisměru, kde narazil do dopravního značení a následně vyjel do lesního prostoru. Tam vozidlo narazilo do vzrostlého stromu a došlo k jeho převrácení na bok,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Řidič se při nehodě zranil a zdravotníci ho převezli do nemocnice. Dechová zkouška u něj neukázala, že by před jízdou pil alkohol.

Škoda je předběžně pětašedesát tisíc korun.