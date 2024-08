Vážná nehoda se stala na silnici u Osové Bítýšky na Žďársku. Motorkář narazil do auta a vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulník.

Čtyřiačtyřicetiletý motorkář jel v úterý kolem půl sedmé večer po silnici II/390 ve směru od Osové Bítýšky ke křižovatce. „Po projetí levotočivé zatáčky ve stoupání na přímém úseku komunikace nepřizpůsobil rychlost jízdy, kdy následně došlo k nárazu pravé přední části motocyklu s levou zadní částí před ním jedoucím vozidlem Škoda Octavia,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muž po nárazu upadl s motorkou na silnici a sjel do levého silničního příkopu. Řidič motorky se vážně zranil a zdravotníci ho vrtulníkem transportovali do brněnské nemocnice. Spolujezdkyni s lehkým zraněním převezla do nemocnice sanitka.

Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Škoda je celkem 113 tisíc korun.