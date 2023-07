Tři děti se zranily při nehodě obytného vozu na silnici mezi Věcovem a Jimramovem na Novoměstsku. Řidič "obytňáku" v úterý 11. července po páté hodině odpoledne sjel do příkopu a narazil do stromu.

Novoměstská nemocnice. | Foto: archiv nemocnice

Tři děti, které se zranily při dopravní nehodě obytného vozu Carthago Malibu mezi Jimramovem a Věcovem, skončily v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

K nehodě došlo poté, co se padesátiletý řidič jedoucí směrem k obci Jimramov plně nevěnoval řízení a sjel do příkopu. “Tam auto narazilo do vzrostlého stromu a převrátilo se na pravý bok,” uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová.

Dechová zkouška u řidiče požití alkoholu vyloučila. Vznikla předběžně vyčíslená škoda za více než 800 tisíc korun.