Nehoda na D1 u Velké Bíteše. Muž zemřel, další dva lidé jsou v nemocnici

Na dálnici D1 narazila dodávka do stojícího auta. Osmadvacetiletý muž zranění na místě podlehl. Ženu transportoval vrtulník do nemocnice, druhého muže pžřevezla do nemocničního zařízení sanitka.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta