Zřejmě příliš rychlá jízda mohla za nehodu u Martinic u Velkého Meziříčí. Při nárazu do stromu se zranil osmnáctiletý řidič i jeho spolujezdec.

Osmnáctiletý řidič narazil u u Martinic s autem do stromu. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v neděli před desátou hodinou dopoledne. Mladý řidič jel s osobním autem BMW od křižovatky mezi obcemi Velké Meziříčí a Mostiště směrem k obci Martinice. „Zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti po projetí zatáčky dostal s vozidlem smyk, který nezvládl,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

S autem vyjel do protisměru a pak do příkopu, kde narazil do do vzrostlého listnatého stromu. „Po střetu došlo k odtržení přední části vozidla a zbytek vozidla se převrátil na střechu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolujedoucího, kteří byli transportováni do jihlavské nemocnice,“ popsala mluvčí.

Dechová zkouška byla u řidiče negativní a škoda je předběžně více než padesát tisíc korun.