/FOTO/ Příliš rychle jela řidička po hrázi Vírské přehrady a havarovala. Do nemocnice ji dopravil vrtulník.

Nehoda na hrázi Vírské přehrady. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pátek krátce před jedenáctou hodinou v noci v Katastru obce Karasín. Čtyřiadvacetiletá řidička jela s autem značky VW Golf směrem jízdy od Hlubokého. „V levotočivé zatáčce nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, s vozidlem začala intenzivně brzdit, když následkem toho dostala smyk, který nezvládla,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Auto pak narazilo do seatu stojícího na kraji silnice a odmrštilo ho do středu vozovky. Volkswagen pokračoval dál narazil do kamenné opěrné zdi přiléhající k chodníku. Řidička se při nehodě zranila a vrtulník ji dopravil do nemocnice v Brně. Lehce se zranila i její spolujezdkyně, kterou zdravotníci převezli sanitkou do nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Při nehodě vznikla škoda sto tisíc korun.