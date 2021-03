„Pět minut před půl šestou ráno přijali policisté oznámení o dopravní nehodě. Řidička při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a na namrzlé vozovce dostala smyk, který nezvládla. Sjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do silniční meze. Poté se vozidlo přetočilo přes střechu a zůstalo ležet v silničním příkopu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Dvaapadesátiletá řidička se při nehodě lehce zranila a záchranáři ji převezli do nemocnice v Třebíči.

Další nehoda se v místě stala o několik minut později. „Devětatřicetiletá řidička projížděla po silnici ve směru od obce Jabloňov. Při průjezdu zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy. Dostala s vozidlem smyk, který nezvládla a přejela do protisměru, kde nabourala do stojícího auta. Tento automobil zde odstavil jeho řidič z důvodu šetření předchozí dopravní nehody. Po střetu bylo odstavené auto odmrštěno a narazilo do dalšího stojícího vozidla. Druhé stojící auto se odmrštilo na levou krajnici ke kovovým svodidlům, kde se nacházel jeden z řidičů. Vozidlo jej přimáčklo na kovová svodidla,“ popsala sled událostí Čírtková.

Lehce zraněného muže společně se zraněnou řidičkou si přebrali záchranáři a odvezli je k dalšímu vyšetření. Při nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši 183 tisíc korun.

O pár minut později v místě boural další řidič. „Opět při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy a začal brzdit protože viděl odstavená vozidla po předchozích dopravních nehodách. Dostal smyk a přejel do levé poloviny vozovky, kde narazil do v opačném směru stojícího auta, které zde stálo po předchozí dopravní nehodě. Poté narazil do dalšího vozu, které v místě zastavilo kvůli vzniklé situaci,“ doplnila Dana Čírtková.