Vysočina - Na silnicích Vysočiny je ledovka. Silničáři zasahují s 91 sypači, snaží se upravit především hlavní tahy. Informoval o tom dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Jiří Hejnák. Na většině území bude v sobotu pršet, místy bude i déšť se sněhem.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Ledovka se začala tvořit od severozápadu. „Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony," řekl dispečer. Kdo z řidičů nemusí, neměl by dnes vyjíždět, dodal.