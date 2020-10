„Policisté integrovaného operačního střediska přijali ve středu 14. října krátce před půl čtvrtou odpoledne na linku tísňového volání 158 oznámení o muži, který se pohyboval na mostě v lokalitě 146. kilometru dálnice D1. Muž se pohyboval za zábradlím a vzbuzoval obavu, že skočí dolů,“ popsala začátek případu policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka. „V době příjezdu policistů se muž pohyboval za svodidlem vedle zábradlí, a ve chvíli, kdy je spatřil, začal zrychlovat. Zastavil se na železné plošině, kde si sedl na okraj zábradlí,“ pokračovala Rázlová.

Policisté si s mužem začali povídat. Na jejich slova muž zpočátku vůbec nereagoval. „Hlídka v pokusu o navázání komunikace neustala a snažila se získat jeho pozornost. Muž začal na komunikaci reagovat a uváděl, že skok dolů je pro něj jediným řešením situace, přičemž se sunul směrem dolů a připravoval se ke skoku,“ nastínila vypjatý okamžik Rázlová.

Policisté se ale nevzdávali a nadále pokračovali v nepřetržité komunikaci. „Byli úspěšní. Podařilo se jim získat jeho důvěru a muž se vrátil zpět do bezpečného prostoru za zábradlí, odkud ho policisté převedli do bezpečí služebního vozidla,“ uzavřela Rázlová s tím, že policisté s mužem i nadále s ním komunikovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.