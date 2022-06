Řidič motorky jel zrovna ve směru na Brno. „Blíže nezjištěný řidič jedoucí v pravém jízdním pruhu s jízdní soupravou ve složení tahač návěsů a návěs mu měl náhle vjet přímo do jízdní dráhy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková a pokračovala: „Řidič motocyklu na to zareagoval úhybným manévrem směrem doleva, když najel do středového travnatého pásu, kde ztratil kontrolu nad motocyklem, narazil do středových ocelových svodidel a z motocyklu spadl.“