Osová Bítýška - Těžké zranění si vyžádala havárie motocyklisty, ke které došlo v sobotu 12. října v Osové Bítýšce. „Po jedné hodině odpoledne jel jednasedmdesátiletý řidič motocyklu Moto Guzzi po silnici ve směru od Ořechova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Před zatáčkou začal v prostoru křižovatky prudce brzdit, dostal smyk, který nezvládl, motocykl se převrátil na bok a pokračoval přes křižovatku, aby narazil do obrubníku. Motocykl byl po nárazu ještě vymrštěn a přelétl do travnatého příkopu,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Při nehodě se motorkář vážně zranil a musel být zdravotnickou záchrannou službou transportován do brněnské nemocnice. „Vzhledem ke zdravotnímu stavu muže u něho nebylo možné provést dechovou zkoušku, byl zajištěn odběr krve. Místo nehody policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Havárii motocyklu dále šetří,“ upřesnila Jana Kroutilová.