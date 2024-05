Dopravní nehodu měla devatenáctiletá řidička mezi Dlouhým a Novou Vsí u Nového Města na Moravě. Bourala tam do stromu. Zranil se i spolujezdec.

V neděli 12. května před sedmou hodinou večer došlo mezi obcemi Dlouhé a Nová Ves u Nového Města na Moravě k dopravní nehodě. | Foto: Policie ČR

Mladá řidička i její spolujezdec se zranili při dopravní nehodě mezi Dlouhým a Novou Vsí v neděli 12. května večer.

K nehodě došlo poté, co řidička po projetí zatáčky vyjela do protisměru a narazila do stromu.

Nehoda na hrázi Vírské přehrady: pro zraněnou řidičku letěl vrtulník

Zraněnou řidičku musel vrtulník převést do jihlavské nemocnice. “Dále došlo ke zranění spolujedoucího, který byl ošetřen a převezen do novoměstské nemocnice,” uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.