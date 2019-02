Jihlavsko - Žně jsou na Jihlavsku v plném proudu, jejich průběh ale podobně jako v jiných částech Vysočiny letos narušují bouřky a deště. Své o tom ví i v sedlejovském zemědělském družstvu.

„Přestože žně u nás začaly poměrně brzy, nestálé počasí nás trochu brzdí. Po deštích musíme čekat, až plodiny na poli pořádně oschnou, protože sušírna v areálu družstva má omezenou kapacitu. Letos navíc vše dozrálo ve stejnou dobu, takže naše tři kombajny jsou doslova v jednom kole. Dokonce nám přijede pomoct i jeden kombajn z družstva na Znojemsku," přiblížil předseda Jindřich Pospíchal. V Sedlejově už jsou žně v jedné třetině a hotovo by mohlo být podle předsedy do čtrnácti dnů. Vše samozřejmě závisí na počasí.

„Okolo 20. července jsme začali se sklizní ozimého ječmene, ten už je sklizený kompletně. V současné době musíme sklidit ještě přibližně padesát procent jarního ječmene, třicet procent řepky a pětaosmdesát procent ozimé pšenice. Průběžně stíháme z polí sbírat i slámu," doplnil Pospíchal.

Sedlejovské zemědělce letošní výkyvy počasí potrápily už na jaře. „Na jednom poli trochu pomrzl ozimý ječmen, naštěstí se to na výnosech nijak výrazně neprojevilo. Celkově jsou výnosy zatím průměrné, možná lehce nadprůměrné," dodal předseda.

Zhruba čtyřicet procent zemědělských plodin mají nyní sklizeno v zemědělském družstvu v Hodicích. „Nyní žneme jarní ječmen. Sklizeno máme pětasedmdesát procent řepky a třicet procent jarního ječmene. Na polích na nás čeká asi tři sta padesát hektarů ozimé pšenice, padesát hektarů hořčice a dvě stě hektarů jarního ječmene," řekl předseda Jiří Pittner.

I v Hodicích si předjednali, že v případě potřeby místní plechovou kavalerii posílí dva další kombajny. „To se ještě uvidí podle počasí. I když nás zpomalují deště, kroupy a prudké přívalové deště, které by plodiny poškodily, se naštěstí této oblasti zatím vyhýbají," uvedl Pittner s tím, že hodičtí zemědělci by mohli se žněmi skončit do deseti dnů.

Podle Václava Špačka z vysočinské agrární komory začaly letos na území kraje žně o týden až čtrnáct dní dříve, než bylo obvyklé v předchozích letech. „Zatím je na celé Vysočině sklizeno čtyřicet procent plodin. Problémy se při sklizni vyskytují pouze lokálně, ale i přes případné komplikace způsobené počasím je průběh žní v normě," informoval Špaček.

Zemědělcům by pomohlo, kdyby se počasí umoudřilo a na několik dnů přestalo pršet. „Letošní nestabilní počasí se může projevit i na kvalitě obilovin, ta může jít dolů," doplnil Vlastimil Vaněk, ředitel Okresní agrární komory v Jihlavě.

Aktuální stav:

Na Jihlavsku bylo k 7. srpnu sklizeno 6 273 hektarů ploch s obilím (z celkových 24 199 hektarů). Ploch s ozimou řepkou se zatím podařilo sklidit 5 004 hektarů z celkových 7 036 hektarů. Zemědělci z polí na Jihlavsku zatím odvezli 31 168 tun obilí a 17 914 tun ozimé řepky. Na Vysočině je nyní přes 39 procent sklizených ploch sklizeno je v celém kraji už 267 327 tun obilí a 114 846 tun řepky. Průběh žní je standardní.

Zdroj: OAK Jihlava