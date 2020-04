„Chtěla bych moc poděkovat hasičům z Pelhřimova za rychlou záchranu naší kočky. Velmi si vážíme jejich práce,“ řekla vděčně majitelka Jana Hotová.

Kočka se do kanálu dostala kuriózním způsobem. „Byla to nešťastná náhoda. Sázela jsem kytky, ona se něčeho vylekala a dala se na útěk. Bohužel se obojkem zasekla o závěsný květináč. Ten zvuk ji vyplašil ještě víc a ona i se zaháknutým květináčem vběhla do kanálu, kde strávila celou noc,“ popsala majitelka nehodu.