Nehoda se stala na křižovatce mezi Velkou Bíteší a Košíkovem na Žďársku. Řidič kamionu tam v pondělí ráno nedal při odbočování přednost osobnímu auto. To při snaze zabránit srážce skončilo ve zdi rodinného domu.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Čtyřicetiletý řidič nákladního auta s návěsem odbočoval ze silnice II/395 na vedlejší silnici. „Nedal přednost v jízdě protijedoucímu osobnímu automobilu Ford, jehož řidič jelo po silnici ve směru od Velké Bíteše k obci Košíkov,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidič osobního auta strhl svůj vůz mimo silnici a narazil do do směrového sloupku na krajnici. „Následně havaroval do fasády obvodového zdiva rodinného domu,“ doplnila policejní mluvčí.

Řidič Fordu se při nehodě lehce zranil a zdravotníci ho převezli do nemocnice v Brně. Dechová zkouška byla u řidiče kamionu negativní. Škoda je dvaaosmdesát tisíc korun.