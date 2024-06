/FOTO/ Až strom zastavil řidiče, který usnul za volantem. Sedmačtyřicetiletý muž v úterý odpoledne způsobil dopravní nehodu mezi Žďárem nad Sázavou a Radňovicemi. Při ní se zranil a způsobil nehodu za více než půl milionu korun.

Řidič u Žďáru usnul a způsobil nehodu. Sjel ze silnice a narazil do stromu; Zdroj: Se souhlasem policie | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Detaily nehody popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová. „Řidič se při projíždění zatáčky plně nevěnoval řízení. Dle svého vyjádření na krátkou chvíli usnul a sjel mimo silnici do příkopu, kde přední částí auta narazil do listnatého stromu. Při dopravní nehodě se zranil. Záchranka ho převezla do novoměstské nemocnice. Policisté provedli šetření, místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali,“ uvedla s tím, že dechovou zkouškou přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili.